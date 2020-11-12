В числе наиболее важных задач для интеграционных структур АПК Витебской области – наращивание производства. Это нужно делать в том числе и для того, чтобы иметь возможность выполнять долговые обязательства. Такое мнение журналистампо итогам доклада Президенту высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.
– Они должны обеспечить серьезную управляемость и прибавить 18–20 процентов. Отсрочка по кредитам и долговым обязательствам позволит им нарастить объемы продукции в первые годы, чтобы обеспечивать выплату рассроченных долговых обязательств, и даст им устойчиво работать, – отметил Иван Крупко. – Самое главное на этом этапе – обеспечить рост производства.
Говоря о финансовой устойчивости финансовых предприятий в целом, Иван Крупко отметил, что более 90 процентов предприятий АПК, имеющих рассрочку кредиторской задолженности, обеспечили устойчивый рост и выполнение текущих финансовых обязательств:
– Это дало возможность увеличить выручку на одного работающего в сельском хозяйстве на 17 процентов и увеличить заработную плату на те же 17 процентов, не обгоняя производительность труда. Средняя заработная плата составила 890 рублей.
Фото: БЕЛТА
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Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство
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