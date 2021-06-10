Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко ознакомился с ходом реализации Указа Президента Республики Беларусь № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».
Руководитель ведомства посмотрел, как идет реконструкция МТФ сельхозпредприятия "Совхоз им. Машерова" в Сенненском районе и строительство свинорепродуктора возле агрогородка Пушки Лиозненского района, входящих в агропромышленное объединение на базе ОАО «Витебский мясокомбинат». Затем на пленарном заседании в центральном офисе интеграционной структуры обсудят проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Витебской области.
Как отметил Иван Крупко, главная цель создания агрообъединений – задача этого Указа – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий, чтобы они рассчитались по кредитам, работники получали достойные зарплаты, а наращенные объемы сельскохозяйственной продукции в конечном итоге должны полностью загрузить производственные мощности перерабатывающих предприятий.
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Крупко: главная цель создания агрообъединений – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий
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