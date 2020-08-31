Кровли 16 домов повреждены в Минской области из-за непогоды

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По оперативной информации, порывы ветра достигали 18 метров в секунду, из-за чего повреждены дома в Дзержинском, Минском, Пуховичском и Червенском районах.Было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и трех молочно-товарных ферм. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.Зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжую часть и частные подворья, в результате чего повреждена как минимум одна машина. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.