Кроссовки из подушек безопасности, мини-сериал от Calvin Klein и новая коллекция Lacoste: что нового произошло в моде за неделю

1. Мини-сериал о джинсах от Calvin Klein

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Видео:

calvinklein.

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2. Oscar de la Renta отказался от натурального меха

Фото:

reutersconnect.com

3. Кроссовки из переработанных подушек безопасности от Reebok

Фото:

reebok.

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4. Стали известны условия посещения Недели моды в Нью-Йорке

Фото:

reutersconnect.com

5. Французский спорт-шик и элементы Японии в новой коллекции Lacoste

Фото:

lacoste.com

Фото:

lacoste.com

Фото:

lacoste.com

Джинсы – самый универсальный предмет одежды, но для многих людей может быть непросто найти идеальную посадку, ткань, цвет или крой. Американский бренд Calvin Klein готов ответить на все эти вопросы в сериале, который он снял по гугл-запросам о джинсах.Кинокартина под названием CKunfiltered: Jeans состоит из шести эпизодов.Главную роль в сериале получила стилист Нелл Калонджи. Она расскажет о том, как правильно подворачивать джинсы и с чем их сочетать летом. Зрители также узнают больше о цветном дениме и о моделях брюк Мom, Boyfriend и Skinny.Вслед за мировыми брендами Gucci, Prada, Versace, Burberry и Balenciaga американский модный дом Oscar de la Renta поддержал Коалицию за отмену меховой торговли в США.К концу октября марка перестанет выпускать и продавать любые изделия из натурального меха. Кроме того, по окончании периода лицензионной продажи никакие новые вещи с мехом под товарным знаком Oscar de la Renta продаваться не будут.Модные бренды не перестают удивлять сырьем для материала, из которого создают свои творения. На днях спортивная марка Reebok удивила всех обновленной версией своих кроссовок, вернее тем, из чего она была изготовлена.Бренд выпустил модель Classic Leather, в которой кожа для верха была заменена промышленным полиэстером и переработанными подушками безопасности. Подошва обуви выполнена из резины и легкого полимерного материала EVA.Правда, разработчик необычной модели – не только Reebok, обувь создали вместе с южнокорейским брендом Kanghyuk и концепт-стором Dover Street Market.Кроссовки Classic Leather SRS поступили в продажу, однако приобрести их можно только в определенных магазинах. Стоимость модели – 340 долларов.Американский совет модных дизайнеров и компания IMG назвали условия посещения показов предстоящей Недели моды в Нью-Йорке.Так, гостем модного события могут стать те, кто получил прививку от коронавируса. Лицам младше 16 лет достаточно будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19.К слову, данное правило касается и организаторов мероприятия.Напомним, Нью-Йоркская неделя моды пройдет с 8 по 12 сентября. Среди брендов, которые подтвердили свое участие, – Moschino, Tom Ford, Ralph Lauren, Marc Jacobs, Prabal Gurung и Peter Do. Организаторы обещают камерное шоу от Майкл Корс.Бренд Lacoste выпустил новую коллекцию, вдохновленную французской элегантностью, спорт-шиком и японским костюмом. Что из это получилось – показываем.В линейке представлены футболки, поло, олимпийки, шорты, брюки, легкие куртки, парки с капюшоном и кепки.Цветовая гамма коллекции состоит из трех цветов – она сине-бело-красная, как флаг Франции. В коллекции также есть отсылка к традиционной японской одежде с рукавами-кимоно. Таким образом креативный директор Lacoste Луиз Троттер хотела обозначить связь между Францией и Японией.На изнаночном шве ворота в футболках и олимпийках можно прочесть слова «точность», «настойчивость», «упорство» и «уверенность».