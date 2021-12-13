Кроссовер KIA Sportage нового поколения для рынка России получит два мотора

В России ОТТС вступило в силу с 10 декабря, но пока Sportage сертифицировали только с бензиновыми атмосферными моторами. Четырехцилиндровые G4NL 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и G4KN 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском. Оба двигателя могут работать на 92-м бензине.Базовому мотору положены шестиступенчатые механика или автомат. С таким мотором новое транспортное средство может оснащаться как передним, так и полным приводом. Старший мотор сочетается только с восьмиступенчатой АКП и исключительно полным приводом. В иных странах у пятого Kia Sportage есть гибридные версии.Длина автомобиля составляет 4660 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм , колесная база – 2755 мм. У длиннобазного Sportage есть дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткого» SUV, который предназначен для европейских покупателей.Еще стоит отметить, что для нового транспорта предусмотрено три варианта высоты кузова и два варианта колеи – это означает, что в Россию могут привезти аналог внедорожной версии X-Pro. Он отличается более внушительными бамперами и полноценными рейлингами на крыше.Фото: скриншот видео