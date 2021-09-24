Кроссовер Honda Passport: новая внешность и версия TrailSport

Honda Passport является укороченной версией модели Pilot, которая имеет двухрядный салон вместо трехрядного. Принципиальных отличий от дореформенного транспортного средства несколько: у обновленного автомобиля новая решетка радиатора и крылья, другой капот, а передний бампер как у Ridgeline. Корму несколько преобразили, добавили более крупные патрубки выхлопной системы. В базе предлагаются 18-дюймовые диски, которые пришли на смену 20-дюймовым. Светодиодных фар реформа коснулась только перемычкой.Пакет TrailSport выражен в глянцево-чёрных деталях. У такого транспортного средства иная радиаторная решетка, защитный пластиковый обвес по кругу, расширенная на сантиметр колея и оригинальные колеса с шинами размерностью 245/60 R18. В интерьер удачно вписались оранжевые акценты. Со временем автопроизводитель расширит возможности Passport TrailSport на бездорожье, в частности, перенастроит подвеску.Как и для Ridgeline, за дополнительные средства для Passport можно оснастить пакетом HPD (Honda Performance Development). В него входят оригинальная решетка и черные расширители колесных арок, плюс наклейки на кузов.В салоне изменений практически нет. Здесь только иная декоративная прострочка и изменена подсветка приборной панели. Из нового оборудования добавилась система оповещения о непристегнутых ремнях и забытых пассажирах на заднем сиденье.Как и ранее, в перечень стандартного оснащения вошли мультимедийная система и комплекс Honda Sensing, в который есть адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.Мотор же не изменился. В транспортное средство установили 3,5-литровый V6 на 284 л.с. и 355 Нм. Агрегат работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.Продажи обновлённого Паспорта в США начнутся зимой.Фото: скриншот видео