Кривошеев: выставляя себя в роли борцов с миграционной мафией, европравительства забалтывают реальную проблему

Об этом председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Трафик людей – это огромный бизнес. Сейчас Европол, Интерпол, национальные полиции проводят операции [по борьбе с миграционной мафией] – в немецкую прессу уже просочились два отчета о том, как идет борьба и каких людей задерживают. Всего по тем материалам, которые я видел, задержаны уже более 700 человек, которые занимались, по сути, доставкой «живого товара», участвовали в современной работорговле. Это и албанская мафия, и польско-украинская срощенная оргпреступность – мафиозные структуры, которые возрождаются из пепла и благодаря миграционному кризису зарабатывают миллиарды евро. Они разрушают правовую культуру и безопасность европейских домов, – сказал Андрей Кривошеев.
Впрочем, как подчеркнул спикер, со стороны Евросоюза борьба с трафиком людей – это «удары по хвостам». Андрей Кривошеев пояснил:
– Пытаясь выставить себя в роли новых борцов со спрутом (миграционной мафией), европейские правительства все равно забалтывают главную проблему. А она лежит в странах Исхода: Сирии, Ираке – где государства разорваны в клочья, и нет вообще в нашем понимании системы безопасности и будущего для людей. Поэтому, конечно, сейчас Европейскому союзу выгодно выставить себя в свете борцов с трафикингом, в очередной раз показать мускулы в том числе своему обществу. Но это не решает проблемы.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.