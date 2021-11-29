Кривошеев: выставляя себя в роли борцов с миграционной мафией, европравительства забалтывают реальную проблему

сказал Андрей Кривошеев.Впрочем, как подчеркнул спикер, со стороны Евросоюза борьба с трафиком людей – это «удары по хвостам». Андрей Кривошеев пояснил:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.