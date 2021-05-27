Об этом во время I Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» рассказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев:
– Крупные республиканские медиахолдинги уже вошли в новую цифровую эпоху и готовы к современным вызовам. Это произошло с учетом острой общественно-политической ситуации, недавних саморазоблачений различных донорских – в том числе и американских – структур. Ставки делаются на так называемые новые медиа, на их язык и эмоциональность.
Кроме того, председатель Белорусского союза журналистов подчеркнул, что отдельным, очень цитируемым и ярким жанром журналистики стало разоблачение фейков. Создание же фейков Андрей Кривошеев назвал одним из инструментов информационного гибридного противоборства:
– Оба жанра существуют, оба жанра развиваются. Один – к сожалению, другой – к счастью. Нашим журналистам нужен инструментарий – как бороться с фейками, как их грамотно разоблачать.
Андрей Кривошеев также обратил внимание на то, что к уровню и формату республиканских медиахолдингов должны подтягиваться и региональные СМИ.
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Кривошеев: разоблачение фейков стало отдельным жанром журналистики
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