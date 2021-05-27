Кривошеев: разоблачение фейков стало отдельным жанром журналистики

Кроме того, председатель Белорусского союза журналистов подчеркнул, что отдельным, очень цитируемым и ярким жанром журналистики стало разоблачение фейков. Создание же фейков Андрей Кривошеев назвал одним из инструментов информационного гибридного противоборства:Андрей Кривошеев также обратил внимание на то, что к уровню и формату республиканских медиахолдингов должны подтягиваться и региональные СМИ.