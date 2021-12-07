Кривошеев: привычные источники получения информации сегодня обрели новое дыхание

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Специалист, опираясь на данные исследования Reuters, рассказал, что во время пандемии и роста фейков на темы здоровья и вакцин против коронавируса классическая и конвергентная пресса получила новое дыхание.– пояснил он.Кривошеев считает, что медийное поле Беларуси сегодня идет вслед за мировым.– рассказал руководитель БСЖ.Он также указал на растущий интерес к региональным СМИ: