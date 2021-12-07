Кривошеев: привычные источники получения информации сегодня обрели новое дыхание

Это подчеркнул в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
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Специалист, опираясь на данные исследования Reuters, рассказал, что во время пандемии и роста фейков на темы здоровья и вакцин против коронавируса классическая и конвергентная пресса получила новое дыхание.
– Такая тенденция, согласно информации Reuters, наблюдается от США до Китая и Австралии. Исследователи связывают это с тем, что в мессенджерах и соцсетях, которые были популярны последние 10 лет, к сожалению, содержалось слишком много непроверенной информации. Общество, особенно на фоне пандемии, тяжелых общественно-политических событий во всем мире, близких к военным конфликтам и противостояниям, все-таки хочет получать информацию из достоверных источников, – пояснил он.
Кривошеев считает, что медийное поле Беларуси сегодня идет вслед за мировым.
– Последнее полномасштабное исследование, которое проводил независимый аналитический центр Ecoom, подтверждает преимущество классических средств массовой информации – будь то телевидение, печатная пресса и информационные сайты, которые мы тоже уже можем считать классическими СМИ. Они снова на гребне популярности у наших зрителей. По результатам исследования [республиканского опроса общественного мнения "Социальное мышление"], проведенного Ecoom, было определено, какие источники получения информации белорусы используют чаще всего. Так, телевидение предпочитают 57%, информационные и новостные сайты – 52 %, соцсети и мессенджеры – около 38%, печатную прессу – 27%, радио – 14%, – рассказал руководитель БСЖ.
Он также указал на растущий интерес к региональным СМИ:
– Именно региональные медиа сегодня объясняют глобальную повестку доступным языком своей аудитории. Именно на них нужно делать ставку.