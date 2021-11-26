Кривошеев: приезд Президента на границу показал те вещи, которые европейская пресса хотела бы замолчать

Об этом председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Андрей Кривошеев. Архивное фото
Ведущий программы Иван Эйсмонт отметил, что в западных СМИ молчат о сегодняшнем приезде Александра Лукашенко в транспортно-логистический центр у белорусско-польской границы, где сейчас находятся беженцы. «Ждут инструкций?» – задался вопросом журналист.
– Безусловно, ждут инструкций, не могут без них. Потому что приезд Президента Беларуси на границу показал те самые страшные для Евросоюза вещи, которые местная европейская пресса хотела бы замолчать. Первое – это смыслы, которые транслирует Президент, о том, что не мы, а страны НАТО разрушили страны на Востоке. Не мы ограбили эти государства, в том числе вывезли исторические ценности. Не мы лишили детей будущего, и не мы лицемерно 5–7 лет назад приглашали их [беженцев] к себе домой, – сказал Андрей Кривошеев.
В списке, по словам собеседника, не только смыслы, но и картинка (зверства поляков на границе, замерзавшие в лесу беженцы, среди которых – женщины и дети). А также звук – рассказы беженцев, прозвучавшие в прямом эфире на нескольких телеканалах.
– Мне кажется, что прямой эфир – это был такой холодный душ для всех [западных] СМИ. И от него им еще надо как-то отойти, – добавила директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская.