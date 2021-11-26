Кривошеев: приезд Президента на границу показал те вещи, которые европейская пресса хотела бы замолчать

Андрей Кривошеев. Архивное фото

отметил, что в западных СМИ молчат о сегодняшнем приезде Александра Лукашенко в транспортно-логистический центр у белорусско-польской границы, где сейчас находятся беженцы.– задался вопросом журналист.– сказал Андрей Кривошеев.В списке, по словам собеседника, не только смыслы, но и картинка (зверства поляков на границе, замерзавшие в лесу беженцы, среди которых – женщины и дети). А также звук – рассказы беженцев, прозвучавшие в прямом эфире на нескольких телеканалах.добавила