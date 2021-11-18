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  2. Кривошеев: использование поляками водометов и атака на журналистов не должны остаться без ответа

Кривошеев: использование поляками водометов и атака на журналистов не должны остаться без ответа

Об этом заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире телеканала "Беларусь 1". 


– Сейчас на польско-белорусской границе совершаются преступления против человечности. В частности, использование водометов, газа, авиационной боевой техники, других силовых инструментов воздействия. Это покушение на убийство тех несчастных беженцев и наших коллег-журналистов, которые освещают их положение на границе. При нулевых температурах использовать водометы против женщин, детей, прицельно атаковать журналистов, а это подтверждается теми видеокадрами, которые сняты нашими коллегами, в том числе международными, – это не должно остаться без ответа, – считает Андрей Кривошеев. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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