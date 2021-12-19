Кривошеев: польский режим сделал все, чтобы мы верили словам Эмиля Чечко

Об этом председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал в эфире программы Соловьев.Live.
Андрей Кривошеев. Архивное фотоНапомним, ранее Госпогранкомитет сообщил о том, что 16 декабря вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. В ведомстве добавили, что «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси». Подробности читайте здесь.
– Чем более истеричная реакция у польских властей, польского режима и пропагандистов, которые его обслуживают, тем больше нам кажется, что Польша действительно скрывает очень тяжкие преступления против человечности, о которых рассказывает польский военнослужащий Эмиль Чечко, – отметил Андрей Кривошеев.
Он напомнил, что Чечко заявил: польский режим использовал своих военнослужащих для пыток, избиений и насильственного выдворения беженцев со своей территории. «Об этом мы знали и раньше, этому есть доказательства. Более десяти беженцев погибли вследствие такого нечеловеческого обращения. Однако польский военнослужащий заявляет о том, что им приказывали проводить экзекуции, что они расстреливали не только беженцев, но и, как он свидетельствует, минимум двух волонтеров (польских граждан, которые направились на границу, чтобы оказать помощь и содействие беженцам в их бедственном положении)», – подчеркнул Андрей Кривошеев.
– Я понимаю, что полностью доверять словам этого молодого человека нельзя, особенно без фактических доказательств. Но вот какая штука – ведь польский режим сделал все для того, чтобы мы верили таким словам. Он закрыл доступ журналистам и правозащитникам в приграничную зону. У нас есть подозрения, что там действительно совершаются чудовищные преступления, – добавил он.Глава БСЖ напомнил, что Чечко рассказал, как польских военных обрабатывали методами, применявшимися нацистами в середине прошлого века для сотрудников концлагерей. «Группы военнослужащих составлялись таким образом, чтобы максимально размыть ответственность. С применением наркотиков и алкоголя, круговой поруки, расчеловечивая беженцев, их заставляли убивать», – отметил Андрей Кривошеев.
Он сообщил, что Белорусский союз журналистов и члены парламента обратились к международным правозащитным организациям, к польским журналистам, к СМИ, которые работают в Польше, чтобы те проверили эту информацию.
–Мы посмотрим, у кого хватит смелости отправиться в зону бедствия и проверить, действительно ли там десятки и сотни могил, о которых писали польские и немецкие правозащитники, – заключил Андрей Кривошеев.