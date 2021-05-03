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  2. Кривошеев об одесской трагедии 2014 года: она сделала необратимым гражданский конфликт в Украине

Кривошеев об одесской трагедии 2014 года: она сделала необратимым гражданский конфликт в Украине

Такое мнение выразил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио". 


Напомним, 2 мая исполнилось семь лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Андрей Кривошеев назвал то событие преступлением без срока давности.

– Та катастрофа и трагедия сделала необратимым гражданский конфликт на Украине. Тот шаг сделал невозможным возврат к той Украине, где царил пусть и небольшой, но все же гражданский мир, – высказался руководитель союза журналистов.

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Андрей Кривошеев выразил соболезнования тем, кто тогда потеряли родных и близких.

– К сожалению, очередную годовщину трагедии в Одессе встретили неонацистскими маршами. Украинская власть замалчивает и начинает реагировать только после того, как другие государства и посольства начинают выражать озабоченность ростом неонацизма в Украине, – выразил мнение эксперт.

Андрей Кривошеев считает, что соседнее государство своими же руками роет яму гражданского противостояния. По его словам, она будет бесконечной, если не остановить рост неофашистских настроений.

– Яд неонацизма ощущался всегда. Но в более спокойные времена это были простые «кухонные разговоры» и шутки. Как только государство и социальный договор начали шататься, зреющие десятилетиями мысли и разговоры вырвались наружу. Чем глубже падение государства и общественного договора, тем сильнее и падение нравов. Растет и желание определенных политиков столкнуть людей по национальному, конфессиональному или языковому признаку, – сказал он.


Собеседник также добавил, что в Украине не хватает компетентных журналистов, чтобы противостоять этому движению.

– В Украине не самое лучшее экономическое положение. Следует учесть и провал вакцинации от коронавируса, и плохое состояние системы здравоохранения. Я бы назвал это следствием падения государства, которое началось еще в 2004 году. Нарушены базовые стандарты демократии и прав человека, – поделился точкой зрения он.
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Фото: Михалевич Диана
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