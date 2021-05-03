Кривошеев об одесской трагедии 2014 года: она сделала необратимым гражданский конфликт в Украине

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Напомним, 2 мая исполнилось семь лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.Андрей Кривошеев назвал то событие преступлением без срока давности.– высказался руководитель союза журналистов.Андрей Кривошеев выразил соболезнования тем, кто тогда потеряли родных и близких.– выразил мнение эксперт.Андрей Кривошеев считает, что соседнее государство своими же руками роет яму гражданского противостояния. По его словам, она будет бесконечной, если не остановить рост неофашистских настроений.– сказал он.Собеседник также добавил, что в Украине не хватает компетентных журналистов, чтобы противостоять этому движению.– поделился точкой зрения он.