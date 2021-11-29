Кривошеев – о росте неонацистских настроений в Германии

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(вооруженные силы ФРГ. –рассказал Андрей Кривошеев.Он добавил:– резюмировал гость программы.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.