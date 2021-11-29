Кривошеев – о росте неонацистских настроений в Германии

Такую тему председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Было несколько прекрасных журналистских расследований наших немецких коллег о росте неонацистских настроений в бундесвере (вооруженные силы ФРГ. – Прим. ред.) и других силовых органах Германии. И там приводились ужасающие цифры: в начале 1990-х (это было социологическое исследование, которое проводилось по заказу немецкой власти) от 5% до 7% испытывали как минимум ностальгию [по общественному строю в 1930–1940 годах], как максимум – были прямыми последователями нацистской идеологии. Подчеркну, это в силовых ведомствах. Это не во всем обществе, это не какие-то фрики, а те люди, которые имеют в руках оружие и власть насаждать свои нацистские взгляды, – рассказал Андрей Кривошеев.
Он добавил:
– Так вот сейчас наши коллеги-журналисты говорят о том, что процент неонацистских настроений в силовых органах [Германии] может превышать 10–15. Это страшная цифра.
«Даже в немецкой армии, в государстве, которое прошло наиболее последовательный и системный процесс денацификации после Второй мировой войны, все равно зреет неонацизм. А что тогда происходит в польской армии?» – резюмировал гость программы.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.