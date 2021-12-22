Кривошеев о провокации против белорусского консула и посольства: это могла быть игра

Это в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ подчеркнул генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости» Андрей Кривошеев.
– Знали ли британские спецслужбы, готовили ли они эту провокацию против белорусского консула и посольства? Я думаю, здесь 50 на 50. С одной стороны, эти отморозки могли выйти из-под контроля, будучи в состоянии алкогольного опьянения и понимая, что их партия отыграна, они скоро превратятся в мусор, в том числе и для тех, кто их нанимает. С другой стороны, это могла быть игра. Посмотрите, накануне какого белорусского мероприятия случилась эта провокация: на уровне Президента с участием МИД решался вопрос перераспределения дипломатических усилий, – поделился мнением Андрей Кривошеев.
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