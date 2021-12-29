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  2. Кривошеев о предстоящей встрече Лукашенко и Путина: ждем закрепления фундаментальных ценностей интеграции

Кривошеев о предстоящей встрече Лукашенко и Путина: ждем закрепления фундаментальных ценностей интеграции

Такое мнение выразил генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости» Андрей Кривошеев в эфире программы "Соловьев Live".

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– Ждем закрепления фундаментальных ценностей союзной интеграции между официальным Минском и Москвой, между народами в гуманитарном пространстве, которые мы заложили в течение уходящего года. Это самое важное, что есть сейчас в белорусско-российских отношениях. Здесь и вопрос безопасности, который стоял на повестке всего года, вопрос промышленной и экономической кооперации, вопрос гуманитарного сотрудничества и совместного отстаивания нашей общей исторической памяти, борьбы с проявлением неонацизма, в том числе в общем информационном пространстве, также вопрос создания союзного медиахолдинга, – отметил Андрей Кривошеев. 

28 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. 

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