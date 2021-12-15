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  2. Кривошеев о конституционной реформе: я надеюсь, что люди придут и выскажут свою позицию

Кривошеев о конституционной реформе: я надеюсь, что люди придут и выскажут свою позицию

Таким мнением поделился председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ

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- Частично Беларусь уже сделала то, что должен был сделать Советский союз. Она потратила четверть лет, чтобы выстроить экономический суверенитет и фундамент. А теперь переходит к политической реформе и модернизации. Если бы Советскому союзу удалось пройти такой же путь, я думаю, что этот формат союзного государства можно было бы сохранить. Я очень надеюсь, что люди придут на референдум и выскажут свою позицию. И своим волеизъявлением мы запустим очень умную, взвешенную, политическую реформу, которая даст людям большую вовлеченность в судьбу своей страны, - отметил Андрей Кривошеев.
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