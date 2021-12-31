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  2. Кривошеев: наши журналисты в условиях информационной войны стали "универсальными солдатами"

Кривошеев: наши журналисты в условиях информационной войны стали "универсальными солдатами"

Это отметил генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, подводя итоги уходящего года в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Архивное фото

– Главное, что нам удалось, – наша журналистская медиасреда пережила важный этап за полтора года, на который в обычных условиях мы бы потратили лет десять. Я поздравляю всех журналистов, которые на ходу в условиях информационной войны стали "универсальными солдатами" и патриотами своей страны, – сказал он. 

Кривошеев также высказался  о другом важном достижении – принятии Закона "О геноциде белорусского народа". 

– Что касается противодействия реабилитации нацизма и героизации нацистских практик и идеологий, отстаивания своей исторической правды о геноциде белорусского и в целом советского народа, это важнейшее дело нашего поколения. Благодарю депутатов и сенаторов, которые в двух чтениях приняли соответствующий законопроект, – добавил руководитель "Минск-Новости". 
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Фото: Михалевич Диана
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