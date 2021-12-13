Кривошеев: ключевые виновники ухудшения отношений между Беларусью и Литвой – политические элиты стран Запада

Это в ходе телемоста "Вильнюс –Минск" подчеркнул председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
– Ключевыми виновниками ухудшения отношений между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, а шире –странами Европейского союза являются политические элиты и политический режим стран Запада. Первую скрипку, на мой взгляд, здесь играет не Литва и не Польша, а Соединенные Штаты Америки, которые традиционно выступают довольно критично по отношению к белорусской политической системе и гражданскому обществу. Напомню, что санкции США, в том числе против коллег-журналистов и меня лично, введены с 2008 года. Даже есть решение госдепартамента страны об отказе мне в визе для участия в освещении Генеральной Ассамблеи ООН.<...> Я это решение не обжаловал и не стремлюсь попасть в Соединенные Штаты Америки либо каким-то другим образом снять введение данных санкций и ограничений. На мой взгляд, и польская, и литовская власть, к сожалению, являются инструментами в геополитической гибридной агрессии против Беларуси. В своих действиях они опираются на ряд абсолютно надуманных решений, – обратил внимание эксперт.
В качестве примера Андрей Кривошеев привел ситуацию, когда мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась лично участвовать в наблюдении за выборами в Беларуси и формировать свой отчет на основании реальной картины происходящего в стране.
– Ограничилась получением информации и данных от менее чем трех процентов внутренних наблюдателей, которые работали на выборах в Беларуси. Собственно, с этого решения и начинается очередная наиболее активная фаза противостояния в политическом плане между официальным Минском и официальным Вильнюсом, а также Брюсселем, Варшавой, а теперь еще и рядом других стран, в число которых входят и Великобритания, и Германия, – резюмировал Андрей Кривошеев.
Видео: YouTube-канал ekspertai. eu