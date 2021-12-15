Кривошеев: дерзкие шаги Литвы в сторону Беларуси и Китая – это политический и экономический суицид

Такое мнение выразил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.
– Своим якобы заявлением об уходе в отставку два литовских министра пытались прикрыть коллапс с Китаем и Беларусью, снять с себя ответственность. Литовское общество и бизнес прекрасно понимают, что их дерзкие шаги в сторону этих стран – это политический и экономический суицид. Они на 10–15% разорили экономику целой страны. Общество этой политической элите ничего не простит, – отметил Андрей Кривошеев.