Кривошеев: даже массовые смерти беженцев ничего не меняют в лицемерной политике западных стран

Ведущий программы Вадим Шепет рассказал, что литовские пограничники выбросили на границу труп избитого беженца. «Сколько смертей должно случиться, чтобы были какие-то действия со стороны наших оппонентов?» – задался вопросом журналист.
– Я отказываюсь рассуждать в таких категориях: «сколько должно быть, чтобы увидели, заметили…» По тому, как в проливе Ла-Манш недавно погибли около тридцати беженцев, мы видим: даже массовые смерти ничего не меняют в лицемерной политике тех государств, которые сначала разрушают страны, а потом рассказывают, что это не их проблема, – отметил Андрей Кривошеев.
Гость «Будней» подчеркнул: каждая такая смерть должна нами фиксироваться, чтобы впоследствии люди, совершившие преступления против человечности, содействовавшие смерти беженцев, понесли за это наказание.
Андрей Кривошеев добавил:
– Главное то, что до сих пор ни литовская, ни польская власти не попытались выработать механизм, который бы исключил такие смерти в будущем. Те самые гуманитарные коридоры, соглашения и договоры с Беларусью о сотрудничестве между пограничными ведомствами, принятие на себя ответственности за нормальное содержание беженцев, которые уже находятся на территории Литвы и Польши… Ведь посмотрите, там (в лагерях беженцев на литовской и польской территориях) регулярно происходят бунты: в них такие бесчеловечные условия, что люди не могут нормально дождаться рассмотрения своей заявки о соискании статуса беженца!
«Каждая такая смерть все-таки влияет на то здоровое общество, которое есть в Литве, Латвии, Польше, Германии. Мы видим многочисленные демонстрации протеста против бесчеловечности [Запада на границе], в том числе в Германии. Я рассчитываю, оставляю надежду на то, что гражданский гуманистический интернационал поможет решить эту проблему, если уж власть имущие в Литве и Польше не в состоянии это сделать», – резюмировал Андрей Кривошеев.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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