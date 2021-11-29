Кривошеев: даже массовые смерти беженцев ничего не меняют в лицемерной политике западных стран

Ведущий программы Вадим Шепет рассказал, что литовские пограничники выбросили на границу труп избитого беженца.– задался вопросом журналист.отметил Андрей Кривошеев.Гость «Будней» подчеркнул: каждая такая смерть должна нами фиксироваться, чтобы впоследствии люди, совершившие преступления против человечности, содействовавшие смерти беженцев, понесли за это наказание.Андрей Кривошеев добавил:– резюмировал Андрей Кривошеев.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.