Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины

Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК-Украина.
Он перечислил конкретные регионы страны, где наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это Днепропетровская, Харьковская, Черновицкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Закарпатская и Винницкая области, а также Киев. В дополнение к этому рост заболеваемости выявлен в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Эксперт подчеркнул, что кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%. Он обратил внимание на тот факт, что госпитализации на четверть превышают выписки, и заявил: «Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения – на прошлой неделе рост был 9%».
За минувшие сутки в Украине выявили почти 900 новых случаев коронавируса.
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