Критерии качества жилищно-коммунальных услуг утверждены в Беларуси

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Критерием качества для технического и санитарного обслуживания является бесперебойное функционирование инженерных систем, исправность конструктивных элементов зданий, своевременное устранение неисправностей, а также отсутствие претензий от потребителей. Также названы критерии качества капитального ремонта. К ним относятся соблюдение этапов планирования и организации капремонта, сроков и графиков работ, отсутствие претензий потребителей.Для технического обслуживания лифтов критериями являются бесперебойная и безопасная работа, освобождение пассажиров из кабины лифта в течение 15 минут с момента поступления вызова при возникновении аварийной ситуации.Согласно постановлению, твердые коммунальные отходы должны вывозиться в соответствии с периодичностью, установленной схемой. Вторичные материальные ресурсы должны перерабатываться по существующим технологиям.Критерий качественного обслуживания запорно-переговорных устройств и систем видеонаблюдения – их бесперебойная работа, а для видеонаблюдения – еще и возможность хранения данных в системе не менее 72 часов.Для водоснабжения определены нормы обеспечения водой не менее 140 л в сутки на человека, в том числе 70 л в сутки горячей воды. Температура горячей воды должна быть не менее плюс 50 градусов, но не более плюс 75. Кроме того, качество питьевой воды должно соответствовать санитарным правилам и нормам.К критериям водоотведения относятся круглосуточный и постоянный прием сточных вод в централизованную систему канализации. Перерывы могут быть не более 24 часов при ликвидации аварий.Сообщается, что температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее плюс 18 градусов, но не более плюс 24. Для газоснабжения критерием определена бесперебойная подача газа, а для электроснабжения – бесперебойная подача напряжения 230/400 В в пределах нормы отклонения плюс/минус 10% от напряжения 230/400 В.