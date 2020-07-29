Кристина Асмус снова обнажилась для нового фильма

Российская актриса Кристина Асмус вновь снялась обнаженной в фильме «Китобой». Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Картина рассказывает о нелегком труде охотников на самых крупных млекопитающих. Звезда «Интернов» играет соблазнительную кокетку, которая в одной из сцен раздевается в секс-чате перед китобоями.

Режиссером и сценаристом «Китобоя» выступил 30-летний Филипп Юрьев, для которого этот фильм станет полнометражным дебютом на большом экране. Первый блин, судя по всему, не вышел комом. Картина, работа над которой шла более семи лет, вошла в программу Венецианского международного кинофестиваля.

Напомним, Асмус и ее муж Гарик Харламов подверглись травле после выхода на экраны ленты «Текст», в котором актриса снялась в эротической сцене. После этого 32-летняя артистка собиралась отказаться от роли в «Китобое», учитывая, что там ей также предстояло обнажиться, но продюсер проекта Алексей Учитель уговорил ее, показав уже отснятый 10-минутный отрывок ленты.

Спасти брак Кристине, однако, не удалось. 22 июня Асмус и Харламов объявили о разводе, правда, по их же словам, «Текст» и последовавший скандал никак не повлияли на это решение.