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Кристина Асмус примерила на себя роль монахини

Российская актриса Кристина Асмус любит удивлять подписчиков в Instagram своими амплуа. На этот раз звезда фильма "Текст" опубликовала фото в образе монахини. 


– Как вам матушка Кристина? – поинтересовалась она у фолловеров.

Девушка пояснила, что в одном из своих новых проектов она играет роль монахини. 

– Очень кайфую от образа, где помимо прекраснейших костюмов мне сделали зеленые глаза и чуть приглушили цвет отбеленных зубов. Проект называется «Добро», режиссер Алексей Китайцев, у которого я уже снималась 10 лет назад в фильме «Психи». Минус один в ролях, которые я хотела сыграть, – призналась знаменитость. 


На втором снимке в руках у Кристины – осколок от тарелки. Она рассказала, с чем это связано:

– В кино есть такая традиция: в первый съемочный день режиссер разбивает тарелку, на которой написаны фамилии членов съемочной группы, на удачу. И после того как осколки разлетаются, вся команда разбирает их на память. У меня дома уже целая коллекция, – рассказала Асмус.  

Фото: instagram.com/asmuskristina
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