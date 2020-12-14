Кристина Асмус кардинально сменила образ и ошеломила поклонников

Причем сначала актриса поделилась снимком, на котором она сидит в кресле и ей красят корни волос. Многие решили, что Кристина только слегка обновляет собственный блонд, но никто не мог подумать, что Асмус решит кардинально измениться.
– Как-то так!.. Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ, – подписала фото актриса.
Действительно, тонировкой волос дело не закончилось, на следующем фото знаменитость продемонстрировала еще и новую стрижку.
В сети новый внешний вид Асмус приняли неоднозначно, кто-то делал комплименты актрисе, а некоторые посчитали, что прежний цвет шел ей больше.
«Кристина, Вас не узнать!!! Шикарный образ!», «Темный цвет еще круче подчеркивает голубые глаза! Очень красиво», «Лучше бы парик выдали на роль. Блонд идет больше и длина не ваша», «Кристина, Вас не узнать!!! Шикарный образ!» – пестрили комментарии под фотографиями.
Новый образ оценили и коллеги Асмус. «А тебе оч круто!» – восхитилась актриса Наталья Рудова, «Кааайф» – написала Юлиана Караулова.
Фото: instagram.com/asmuskristina