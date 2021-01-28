В Сети появилась первая фотография со съемок новой кинокартины о принцессе Диане Уэльской, где главную роль играет Кристен Стюарт. Поклонники восхищены поразительной работой гримеров и стилистов.
На фото актриса позирует в красном твидовом пальто Chanel (из коллекции осень-зима 1988/89) и черной шляпке с вуалью. Сходство с леди Ди шокировала пользователей сети – снимок тут же разлетелся по интернету.
Напомним, фильм «Спенсер» готовится к мировой премьере в 2021 году. Картина расскажет о супруге будущего короля Великобритании принца Чарльза, а точнее, о том, как она решила ей больше не быть. Действие фильма разворачивается в 1990-е годы, за несколько дней до Рождества в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно тогда главная героиня – принцесса Диана – принимает окончательное решение развестись с мужем, принцем Чарльзом.
Режиссером байопика выступил чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин. К слову, ранее он снял фильм о первой леди США и супруге 35-го президента США Жаклин Кеннеди «Джеки». Сценарий для фильма «Спенсер» написал Стивен Найт, создатель популярного сериала «Острые козырьки». На данный момент съемки проходят в Германии и Великобритании. Точная дата премьеры пока не сообщается, трейлер появится позже.
В картине «Спенсер» главная роль досталась американской актрисе Кристен Стюарт. Когда поклонники принцессы узнали о том, кто сыграет их любимицу, расстроились. Многие посчитали, что актриса не впишется в проект, однако недавний снимок Стюарт в образе леди Ди поразил их сходством.
Фото: gettyimages.com
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Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы: первое фото со съемок фильма «Спенсер»
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