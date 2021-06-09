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Кристен Стюарт стала главной героиней рекламной кампании Chanel

Американская актриса и амбассадор французского модного Дома Chanel Кристен Стюарт приняла участие в съемках нового рекламного кампэйна бренда. Как это было – рассказываем в нашем материале. 


Актриса является давним другом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда, а позже работала с новым креативным директором Дома, Виржини Виар, поэтому даже неудивительно, что именно ее сделали лицом кампании. 

Съемки проходили во французском замке Шенонсо. Именно там в декабре прошлого года бренд представил свою коллекцию Métiers d'art 2020/21. 


Автором снимков выступил немецкий фотограф Юрген Теллер. После съемки Стюарт поделилась впечатлениями, рассказав, что новая коллекция напомнила ей о сильных женщинах, обитавших ранее в этом замке, – Екатерине Медичи и Диане де Пуатье. 


Новая коллекция, посвященная сильным и независимым женщинам, отражает различные настроения и эпохи. Виржини Виар представила черную кожаную куртку, украшенную жемчугом, заклепками и драгоценными камнями-пуговицами. Она была надета на Кристен поверх черного прозрачного платья из органзы.

Мы видим кружевную блузку цвета слоновой кости, которая сочетается с черной шифоновой юбкой и вышитым поясом.


Длинное черное бархатное пальто на других фото открывает атласные манжеты со стеганым мотивом, в то время как шелковое тюлевое платье с оборчатым шифоновым воротником и манжетами украшено золотыми бусинами в соответствии с кодами дома.

Фото: chanel.com
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