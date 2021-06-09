Американская актриса и амбассадор французского модного Дома Chanel Кристен Стюарт приняла участие в съемках нового рекламного кампэйна бренда. Как это было – рассказываем в нашем материале.
Актриса является давним другом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда, а позже работала с новым креативным директором Дома, Виржини Виар, поэтому даже неудивительно, что именно ее сделали лицом кампании.
Съемки проходили во французском замке Шенонсо. Именно там в декабре прошлого года бренд представил свою коллекцию Métiers d'art 2020/21.
Автором снимков выступил немецкий фотограф Юрген Теллер. После съемки Стюарт поделилась впечатлениями, рассказав, что новая коллекция напомнила ей о сильных женщинах, обитавших ранее в этом замке, – Екатерине Медичи и Диане де Пуатье.
Новая коллекция, посвященная сильным и независимым женщинам, отражает различные настроения и эпохи. Виржини Виар представила черную кожаную куртку, украшенную жемчугом, заклепками и драгоценными камнями-пуговицами. Она была надета на Кристен поверх черного прозрачного платья из органзы.
Мы видим кружевную блузку цвета слоновой кости, которая сочетается с черной шифоновой юбкой и вышитым поясом.
Длинное черное бархатное пальто на других фото открывает атласные манжеты со стеганым мотивом, в то время как шелковое тюлевое платье с оборчатым шифоновым воротником и манжетами украшено золотыми бусинами в соответствии с кодами дома.
Фото: chanel.com
Опубликовано:
815
Кристен Стюарт стала главной героиней рекламной кампании Chanel
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter