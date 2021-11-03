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Кремль подтвердил участие Путина в Высшем госсовете Союзного государства

Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в формате видео-конференц-связи, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Кремля.


«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», - отметили в кремлевской пресс-службе.

Там добавили, что будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси за 2020 год и январь-июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. «Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам», - подчеркнули в пресс-службе Президента РФ.

В работе ВГС примут участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, премьер-министры обеих стран Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин. В заседании также примет участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Стала известна повестка дня предстоящего Высшего государственного совета Союзного государства
Фото: БЕЛТА
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