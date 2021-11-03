Кремль подтвердил участие Путина в Высшем госсовете Союзного государства

«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», - отметили в кремлевской пресс-службе.
Там добавили, что будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси за 2020 год и январь-июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. «Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам», - подчеркнули в пресс-службе Президента РФ.
В работе ВГС примут участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, премьер-министры обеих стран Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин. В заседании также примет участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Стала известна повестка дня предстоящего Высшего государственного совета Союзного государстваФото: БЕЛТА