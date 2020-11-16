Сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел оперативное совещание и обсудил с присутствующими несколько важных тем, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Глава города поручил оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение жилищных условий и ускорить направление этой категории граждан на строительство жилья. Он отметил, что главам администраций и отделам жилищной политики необходимо активировать работу с банками и самими многодетными семьями, которые стоят в очереди на строительство жилья.
Поднимались и вопросы выполнения ключевых показателей социально-экономического развития Минска, своевременной выплаты зарплаты, профилактики вирусных инфекций и COVID-19.
– Мы вступаем в зимний период, сейчас нужно уделить особое внимание безопасности дорожного движения и пешеходов в связи с погодой и приближающимися холодами. Для этого есть вся необходимая техника и противогололедные реагенты. В каждом районе знают свои проблемные участки – дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки, мосты и путепроводы, съезды и заезды транспортных развязок. Их обработку против зимней скользкости необходимо проводить превентивно, – обозначил глава столицы.
Фото: БЕЛТА
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Кредитование многодетных, выплата зарплат, подготовка к зиме – Кухарев обозначил основные задачи
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