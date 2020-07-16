Кредит на строительство БелАЭС продлили на два года и снизили ставку

По соглашению между правительствами Беларуси и России продлен срок кредита на возведение Белорусской АЭС.





Соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции подписан 14 июля в Москве, проинформировали в Министерстве финансов Беларуси.

Предусматривается, в частности, увеличение на два года срока кредита.

«Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году», – отметили в Минфине.

Также снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки – с плавающей на фиксированную.

Это позволит снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего госзайма, подчеркнули в Министерстве финансов.