Кравченко принял участие в координационной встрече Беларусь – ЕС

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БЕЛТА

Сегодня замминистра принял участие во внеочередной Координационной встрече Беларусь – ЕС в качестве главы белорусской делегации. Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь. В мероприятии также приняли участие представители МИД Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и ЕСВД.В ходе заседания Координационной встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие нашей страны в "Восточном партнерстве", сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси, а также выделение Евросоюзом помощи Беларуси на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции.В этот же день заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В центре внимания во время беседы был ход президентской кампании в Беларуси. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов.