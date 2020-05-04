Кравченко: Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе

Об этом заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко заявил на мероприятии по случаю 229-й годовщины принятия Конституции Польши.

"Наши страны находятся в самом центре Европы. Польша не только важный, влиятельный член Европейского союза, но и наш сосед, один из крупнейших экономических партнеров Беларуси. Нас объединяют совместные история, культура и наследие. Нас также объединяет общая ответственность за безопасность и стабильность в регионе, за безопасность и благополучие наших граждан", — цитирует Кравченко БЕЛТА.

По словам замминистра, польская Конституция 1791 года была прогрессивной и уникальной для Европы. "Она принадлежит к европейскому и всемирному наследию. Для Польши, как и для Беларуси, путь к суверенитету и независимости был сложным", — отметил он.

Олег Кравченко поздравил польских друзей с праздником. Он также поблагодарил Польшу за направленную в Беларусь медицинскую помощь, предназначенную для борьбы с коронавирусом.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский подчеркнул значимость Дня Конституции для польского народа. Он обратил также внимание на важность белорусско-польского сотрудничества.