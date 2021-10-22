Белгидромет: кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.
– Кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ. Ожидаемые в середине третьей декады октября заморозки представляют опасность для выкопанных и оставленных без укрытия корнеплодов, – обратили внимание в Белгидромете.
По результатам инструментального определения влажности почвы запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур оцениваются как хорошие. В отдельных районах на юге и юго-востоке республики на легких почвах запасы влаги удовлетворительные.