Белгидромет: кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ

– обратили внимание в Белгидромете.По результатам инструментального определения влажности почвы запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур оцениваются как хорошие. В отдельных районах на юге и юго-востоке республики на легких почвах запасы влаги удовлетворительные.