SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Белгидромет: кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ

Белгидромет: кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.


– Кратковременные дожди существенно не влияют на темпы полевых сельскохозяйственных работ. Ожидаемые в середине третьей декады октября заморозки представляют опасность для выкопанных и оставленных без укрытия корнеплодов, – обратили внимание в Белгидромете.

По результатам инструментального определения влажности почвы запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур оцениваются как хорошие. В отдельных районах на юге и юго-востоке республики на легких почвах запасы влаги удовлетворительные.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы