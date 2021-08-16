Красный Крест сообщил о тысячах раненых в Афганистане

, – сообщил он.Напомним, накануне талибы без боя вошли в Кабул и буквально за несколько часов установили полный контроль над столицей Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, что, по его словам, он сделал, чтобы избежать кровопролития. Зарубежные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников дипломатических представительств.