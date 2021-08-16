Международный комитет Красного Креста помогает тысячам раненых в Афганистане и вместе с обществом Красного Полумесяца страны решает вопрос о возвращении тел убитых их семьям, сообщил в своем twitter-аккаунте глава МККК Петер Маурер.
"Мы продoлжаем предoставлять срoчную пoмощь в стране: лечим тысячи раненых и вместе с афганским обществoм Красного Полумесяца рабoтаем над вoзвращением тел убитых их семьям", – сообщил он.
Напомним, накануне талибы без боя вошли в Кабул и буквально за несколько часов установили полный контроль над столицей Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, что, по его словам, он сделал, чтобы избежать кровопролития. Зарубежные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников дипломатических представительств.