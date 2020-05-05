Красный Крест и IBB доставят бесплатные обеды одиноким пожилым людям, бывшим узникам концлагерей и пострадавшим от войны

Программу поддержки "Шчыры абед" для уязвимых граждан запустили Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk) и Белорусское Общество Красного Креста при финансовой поддержке Дортмундского международного образовательного центра и благотворительной католической организации "Реновабис". Программа рассчитана на три месяца.

— В своих образовательных программах IBB Minsk работает с социально уязвимыми группами, в том числе со свидетелями военных событий, а в ситуации с распространением коронавируса они находятся в особой группе риска, — говорит Ларс Шмидт, участник проекта и эксперт по устойчивому развитию в IBB Minsk. — К сожалению, мы не можем помочь всем нуждающемся. Пока мы доставляем горячие обеды только 30 пожилым людям, но через месяц планируем увеличить количество адресов в два раза. Также благодарим наших коллег из IBB Dortmund, которые инициировали кампанию по сбору средств для этого проекта в Германии.

Ресторан "Вестфалия", который расположен в здании IBB Minsk, готовит горячие обеды на 2 дня. Адресатам их доставляют волонтеры три раза в неделю в течение трех месяцев. Что особенно важно, доставка бесконтактная. Волонтеры проходят в Белорусском Обществе Красного Креста онлайн-инструктаж по мерам безопасности в период пандемии, им также выдаются маски, перчатки и дезинфицирующие средства. А пожилые люди вместе с комплексом горячего питания получают памятку-инструкцию о бесконтактной доставке и брошюру от БОКК по профилактике и защите от COVID -19.

— В условиях распространения коронавирусной инфекции волонтеры Белорусского Общества Красного Креста поддерживают одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, доставляя им на дом продукты питания и предметы первой необходимости. И мы рады, что волонтеры смогут приносить нуждающимся пожилым еще и горячие обеды. В своей работе мы используем принцип доставки "до дверей квартиры". Это позволяет снизить риск заражения респираторными инфекциями для пожилого человека”, — подчеркивает Романия Cкоморошко.