Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу

Белорусский Красный Крест и члены Совета Республики сегодня передали гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, информирует БЕЛТА.
Стихийный лагерь, в котором находятся несколько тысяч человек – беженцев из Ирака, большинство из которых курды, разбит у самой линии забора, возведенного на польской границе. В Польшу людей, среди которых много женщин и детей, не пускают. Они неоднократно жаловались на нехватку еды и воды. Сегодня представители Красного Креста и члены Совета Республики им передали несколько тонн самого необходимого. В партию помощи вошли несколько тонн воды, мясная продукция, в том числе говяжья тушенка, хлеб, кондитерские изделия, фрукты, другие продукты. Также беженцам передали теплую одежду, одеяла, чулочно-носочную продукцию.
Для поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объединились разные организации. Среди них – Белорусский Красный Крест, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции (МОМ) и Афганская община в Республике Беларусь. Гуманитарную миссию поддержали некоторые предприятия пищевой промышленности области.
Сенаторы от Гродненской области во главе с председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктором Лисковичем на месте ознакомились с ситуацией на границе.
– Очень важно, чтобы у людей были элементарные условия. Возможность поесть, согреться. Особенно у оказавшихся здесь детей. Все эти люди пришли на границу, поверив в чудо-обещания Евросоюза, которые оказались лишь словами. Важно понимать, что подобные вопросы необходимо решать мирным путем, на переговорах, а не сталкивая людей на границе. В XXI веке такого быть не должно, – отметил Виктор Лискович. Он заверил беженцев, что миролюбивая политика белорусского государства будет продолжена по отношению ко всем людям на территории страны. Каждый, кто находится в Беларуси, независимо от национальности, вероисповедания, будет чувствовать себя защищенным. Виктор Лискович выразил надежду в скором разрешении проблемной ситуации.
Оказание помощи беженцам – это не разовая акция. Поставка очередной партии планируется уже следующим утром.
– Мы продолжим следить за ситуацией и по мере необходимости и возможностей будем оказывать помощь этим людям, – отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Толкачева.
Фото: БЕЛТА