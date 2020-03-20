Красный Крест Гомельщины активизирует помощь своим подопечным

На обслуживании медико-социальной службы Красного Креста региона «Дапамога» находится 150 жителей. Это одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды.

— Если раньше наши сотрудники и волонтеры посещали своих подопечных три-четыре раза в неделю, то сейчас, в свете событий с коронавирусом, количество посещений увеличено. Чаще ходим в аптеки, магазины, по каким-то иным неотложным делам. Наша задача обезопасить людей, которые особенно уязвимы для вируса, — рассказал начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Артем Карпенко.

В целом общественная организация края усилила работу в плане того, как не пострадать в условиях непростой эпидситуации. Идет просвещение и обучение тех, кто непосредственно обращается в офисы Красного Креста, отправлено две тысячи памяток на предприятия и в организации, с предстоящей недели информация с полезными рекомендациями будет разложена по почтовым ящикам особо нуждающихся в этом граждан.

Понятное дело, сами представители Красного Креста хорошо подготовлены к такой работе и экипированы, чтобы не заболеть.