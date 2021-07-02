В красном арбузе содержится ликопин, которого нет в белом и желтом плодах. Вещество препятствует развитию некоторых видов рака, в частности предстательной и молочной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали врач.
Селекционер Артем Соколов первым делом отметил, что арбуз ошибочно называют ягодой, поскольку у плода есть пробковый слой, а семена находятся не снаружи, а внутри.
О полезных свойствах красного арбуза рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин:
– Основным содержанием арбуза, то есть более 90 процентов, является вода. Остальное это сахар и небольшое количество других веществ. Между белыми, желтыми и красными плодами есть только одно отличие: в последнем содержится ликопин, который придает красный цвет. Данное вещество нами всегда восхваляется, потому что химическое соединение помогает бороться людям с раком предстательной и молочной железы.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус дополнил слова коллеги и сообщил, что в некоторых случаях ликопин приводит к аллергической реакции, но это явление достаточно редкое.
Фото: pixabay.com
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Красный арбуз назвали продуктом, борющимся с развитием онкологических заболеваний
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