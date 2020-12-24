Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Красивый и функциональный: в Бобруйске открыли новый детский сад с бассейном

Красивый и функциональный: в Бобруйске открыли новый детский сад с бассейном

Большое событие для молодого и динамично развивающегося микрорайона № 7 Бобруйска – сегодня здесь открыли новые ясли-сад № 84 площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Возвели дошкольное учреждение всего за девять месяцев.

В распоряжении работников и воспитанников: гимнастический, спортивный, музыкальный залы, бассейн, комната безопасности жизнедеятельности, кабинеты педагога-психолога и учителя-дефектолога, методический кабинет. На прилегающей территории оборудованы детские игровая и спортивная площадки, велодорожка.

– Наш детский сад рассчитан на 240 мест, 13 групп, – рассказывает заместитель заведующего Елена Капустина. – Но одна из групп, которую укомплектуем детьми с нарушениями речи, начнет работу в сентябре следующего года. Для дошколят созданы комфортные условия. Можем похвастаться единственным в Бобруйске специальным креслом для бассейна, которое поможет заниматься плаванием детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также у нас шикарный музыкальный зал, физкультурный зал оборудован по последнему слову. Все помещения обставлены многофункциональной мебелью, магнитными досками, которые помогают в работе, в каждой группе есть телевизоры. Работать в таких условиях одно удовольствие.

Оценили новый детский сад и родители. Елена Егорова привела пятилетнего Захара:

– Для нас это большое событие! Внимательно следили за стройкой, с нетерпением ждали, когда она закончится. И сын, и я в восторге от результата, радует внешний вид и «начинка» учреждения. Да и добираться сюда, что скрывать, намного удобнее.

Подтверждает это и многодетная мама Галина Курмаз, два года назад переселившаяся вместе с семьей в новую квартиру неподалеку:

– До этого приходилось возить детей в другой район, по утрам вставать намного раньше. А теперь все рядом – всего 5 минут от дома. Я благодарна всем людям, которые построили детский сад для нас. Видно, что в него вложено много сил – все старались, чтобы нашим детям было здесь хорошо.

Государство заботится о людях, создает для них комфортные условия, подчеркнул председатель горисполкома Александр Студнев:

– При поддержке Президента заложили в Бобруйске хороший фундамент на 2021 год. В частности, в микрорайоне № 7 планируем открыть еще несколько важных объектов, поскольку здесь проживает много молодых семей, 415 многодетных. Буквально неподалеку строится школа на 1,2 тысячи мест с бассейном и еще один детский сад на 240 мест тоже с бассейном. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Акция "Наши дети" дает возможность иначе взглянуть на жизнь - Сивак
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила BYN 1300,5
Красивый и функциональный: в Бобруйске открыли новый детский сад с бассейном
Депутат: в новогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания
Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой
Минчанин оскорбил гомельского милиционера в интернете - возбуждено уголовное дело
МИД: Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США
Интеллектуальный квест ждал школьников в Президентской библиотеке
Водитель МАЗ спровоцировал аварию на круговой развязке в Минске
Лукашенко провел назначения в судейском корпусе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красно-зеленая елка
В Минске таксист совершил наезд на людей, вышедших из трамвая: расследование завершено
Какой же Новый год без ели? Впрочем, есть другие варианты
Наталья Кочанова посетила в Полоцке социально-педагогический центр и епархию
«Наши дети»: Анатолий Сивак поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа в Бобруйске
Офицеры и курсанты Академии МВД поздравили с Новым годом воспитанников столичного детского дома № 5
Клицунова: число агроусадеб в 2020 году, несмотря на сложности, возросло
Акция «Память сердца» проходит в Минске на площади Победы - стрим
В Заславле водитель сбил на переходе восьмилетнего мальчика и скрылся
Президентские стипендии назначены 97 молодым ученым
Представители МИД СНГ обсудили взаимодействие в ЮНЕСКО
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Высшая мера социальной защиты
Благодарить и помогать ближнему: о чем Президент говорил на главной елке страны
Как 17-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай сумела доплыть до мировых рекордов и олимпийских амбиций
В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка
Лукашенко поздравил Папу Римского с рождественскими и новогодними праздниками
Федерация профсоюзов направила жалобу в ООН на действия Евросоюза
Один рыбак быстро собрал снасти и направился на берег, другой – не шелохнулся. Репортаж со спасательной станции
Появился гороскоп на январь 2021 года для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
Создаем украшения для дома собственными руками
Что готовят католики накануне Рождества
Ключи от новых квартир получили работники БелАЗа
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
ВТО ли еще будет
Министр внутренних дел Иван Кубраков посетил школу-интернат в Радошковичах
«Подарить теплоту души может каждый из нас»: издательский дом «Беларусь сегодня» присоединился к акции «Наши дети»
Полтора часа на дизеле и три километра пешком: учитель из Гомеля каждый день ездит на работу в сельскую школу
Ефремов вновь отказался от одного из своих адвокатов
Что ожидает авторынок в следующем году
Медведева: годовой ВВП Беларуси лишь 0,8 процента не дотянет до прошлогоднего уровня
Браконьеры застрелили самку лося в Барановичском районе
В Гомеле на маршрут вышли два автобуса в новогодней тематике
Каким будет белорусский футбол в 2021 году
Ирина Костевич приняла участие в акции «Наши дети»
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Исторические факты – вещь упрямая
Что нужно знать про эмфизему легких
«Меня зовут Евклид»: побывали на заключительном этапе олимпиады по финансовой грамотности
Артисты Большого театра предстанут перед зрителями в необычных образах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ