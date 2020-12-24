Красивый и функциональный: в Бобруйске открыли новый детский сад с бассейном

Большое событие для молодого и динамично развивающегося микрорайона № 7 Бобруйска – сегодня здесь открыли новые ясли-сад № 84 площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Возвели дошкольное учреждение всего за девять месяцев.



В распоряжении работников и воспитанников: гимнастический, спортивный, музыкальный залы, бассейн, комната безопасности жизнедеятельности, кабинеты педагога-психолога и учителя-дефектолога, методический кабинет. На прилегающей территории оборудованы детские игровая и спортивная площадки, велодорожка.



– Наш детский сад рассчитан на 240 мест, 13 групп, – рассказывает заместитель заведующего Елена Капустина. – Но одна из групп, которую укомплектуем детьми с нарушениями речи, начнет работу в сентябре следующего года. Для дошколят созданы комфортные условия. Можем похвастаться единственным в Бобруйске специальным креслом для бассейна, которое поможет заниматься плаванием детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также у нас шикарный музыкальный зал, физкультурный зал оборудован по последнему слову. Все помещения обставлены многофункциональной мебелью, магнитными досками, которые помогают в работе, в каждой группе есть телевизоры. Работать в таких условиях одно удовольствие.



Оценили новый детский сад и родители. Елена Егорова привела пятилетнего Захара:



– Для нас это большое событие! Внимательно следили за стройкой, с нетерпением ждали, когда она закончится. И сын, и я в восторге от результата, радует внешний вид и «начинка» учреждения. Да и добираться сюда, что скрывать, намного удобнее.



Подтверждает это и многодетная мама Галина Курмаз, два года назад переселившаяся вместе с семьей в новую квартиру неподалеку:



– До этого приходилось возить детей в другой район, по утрам вставать намного раньше. А теперь все рядом – всего 5 минут от дома. Я благодарна всем людям, которые построили детский сад для нас. Видно, что в него вложено много сил – все старались, чтобы нашим детям было здесь хорошо.



Государство заботится о людях, создает для них комфортные условия, подчеркнул председатель горисполкома Александр Студнев:



– При поддержке Президента заложили в Бобруйске хороший фундамент на 2021 год. В частности, в микрорайоне № 7 планируем открыть еще несколько важных объектов, поскольку здесь проживает много молодых семей, 415 многодетных. Буквально неподалеку строится школа на 1,2 тысячи мест с бассейном и еще один детский сад на 240 мест тоже с бассейном.