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Красивое начало года: рождественский показ мод прошел в Минске

Белорусские дизайнеры совместно с юными моделями Национальной школы красоты представили свои коллекции одежды для детей и подростков на Christmas Fashion Show. 


Гости начали собираться уже за 40 минут до начала, что неудивительно – ведь обещают представить аж 13 коллекций за один вечер! Действие проходит в концертном зале «Верхний город». Это вполне объяснимо, потому что проведение такого красивого проекта в культурно-историческом центре создает торжественную и возвышенную атмосферу. Праздничный антураж поддерживали настоящий Санта-Клаус и его верный друг эльф. Артисты то и дело знакомятся, общаются и фотографируются с гостями. 


Однако в холе было еще одно место, к которому внимание было приковано не меньше, – это благотворительный стенд. Здесь проходит акция по сбору вещей первой необходимости для детей, которые находятся на лечении в ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии» в Боровлянах. Тут можно оставить и подарки. 

Привлекает внимание голос ведущего, который приглашает всех пройти в зал, где пройдет основное действие. Там уже оборудован большой подиум, который оформлен в сказочной зимней тематике. Добавляют праздничной атмосферы знаменитые рождественские синглы. 

– Друзья, хочу поздравить Вас с Новым годом, с Рождеством. Я думаю, что наступивший год будет намного ярче предыдущего! Настало время окунуться в рождественскую сказку, – поприветствовал гостей ведущий.



Открыли модное шоу сольные номера от SPAMASH. А приняли эстафету творческого выступления хор Gospel Choir под руководством Павла Шведова. Во время их выступления казалось, что ты – тот самый Кевин Маккаллистер из нашумевшего фильма «Один дома», который пришел на службу перед Рождеством. 




Первой свою коллекцию представила дизайнер Дарья Мугако. Романтичные платья в пол, костюмы в пайетки, голографические комбинезоны… Маленькие модели явно в восторге от нарядов.




Юбки с воланами, крупная россыпь пайеток, воздушная сетка – все это о коллекции дизайнера Констанции Герасименко. Она также удивила своей линейкой верхней одежды. Модели пальто представлены в разных силуэтах и декорированы цветными аппликациями.


Модельер Мария Михалевич представила коллекцию сарафанов и платьев, сшитых по необычным выкройкам. Кстати, украшены наряды необычными же деталями.



Настоящими принцессами модели себя почувствовали в нарядах от бренда Mari St, дополняли образы диадемы ручной работы Kate Korona.


Отдельного внимания заслуживает макияж юных манекенщиц. Блестками сверкали не только их наряды, но и лица. 




В этот вечер свои коллекции также представили бренды Chou Chou, EMSE, SMSSTYLE, FSalon.by, Fashion Birds, салон "Даная", дизайнеры Надежда Лунева, Татьяна Иосько и Яна Лазовская. 

К слову, все наряды демонстрировали модели от 6 до 16 лет из разных модельных агентств со всей Беларуси. Дети выходили на подиум под сольные номера артистов Light Quartet, Сони Сонейки, Марии Ермаковой и Елены Кривицкой. 


– Шоу Сhristmas Fashion Show проводится учреждением образования «Национальная школа красоты» уже второй раз. Проект направлен на популяризацию белорусской детской моды, способствует эстетическому воспитанию молодежи, установлению творческих контактов между специалистами по красоте и дизайну, знакомству с белорусской музыкальной культурой, рождественскими и новогодними традициями, – рассказывает специалист по связам с общественностью НШК Дарина Михалевич. – Идейным вдохновителем проекта является Павел Стрельченко. Постановка дефиле – авторства преподавателей школы красоты. Мы планируем сделать мероприятие традиционным и, если будет возможность, с каждым годом его расширять во всех форматах.   















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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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