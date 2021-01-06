Красивое начало года: рождественский показ мод прошел в Минске

Гости начали собираться уже за 40 минут до начала, что неудивительно – ведь обещают представить аж 13 коллекций за один вечер! Действие проходит в концертном зале «Верхний город». Это вполне объяснимо, потому что проведение такого красивого проекта в культурно-историческом центре создает торжественную и возвышенную атмосферу. Праздничный антураж поддерживали настоящий Санта-Клаус и его верный друг эльф. Артисты то и дело знакомятся, общаются и фотографируются с гостями.Однако в холе было еще одно место, к которому внимание было приковано не меньше, – это благотворительный стенд. Здесь проходит акция по сбору вещей первой необходимости для детей, которые находятся на лечении в ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии» в Боровлянах. Тут можно оставить и подарки.Привлекает внимание голос ведущего, который приглашает всех пройти в зал, где пройдет основное действие. Там уже оборудован большой подиум, который оформлен в сказочной зимней тематике. Добавляют праздничной атмосферы знаменитые рождественские синглы., – поприветствовал гостей ведущий.Открыли модное шоу сольные номера от SPAMASH. А приняли эстафету творческого выступления хор Gospel Choir под руководством Павла Шведова. Во время их выступления казалось, что ты – тот самый Кевин Маккаллистер из нашумевшего фильма «Один дома», который пришел на службу перед Рождеством.Первой свою коллекцию представила дизайнер Дарья Мугако. Романтичные платья в пол, костюмы в пайетки, голографические комбинезоны… Маленькие модели явно в восторге от нарядов.Юбки с воланами, крупная россыпь пайеток, воздушная сетка – все это о коллекции дизайнера Констанции Герасименко. Она также удивила своей линейкой верхней одежды. Модели пальто представлены в разных силуэтах и декорированы цветными аппликациями.Модельер Мария Михалевич представила коллекцию сарафанов и платьев, сшитых по необычным выкройкам. Кстати, украшены наряды необычными же деталями.Настоящими принцессами модели себя почувствовали в нарядах от бренда Mari St, дополняли образы диадемы ручной работы Kate Korona.Отдельного внимания заслуживает макияж юных манекенщиц. Блестками сверкали не только их наряды, но и лица.В этот вечер свои коллекции также представили бренды Chou Chou, EMSE, SMSSTYLE, FSalon.by, Fashion Birds, салон "Даная", дизайнеры Надежда Лунева, Татьяна Иосько и Яна Лазовская.К слову, все наряды демонстрировали модели от 6 до 16 лет из разных модельных агентств со всей Беларуси. Дети выходили на подиум под сольные номера артистов Light Quartet, Сони Сонейки, Марии Ермаковой и Елены Кривицкой., – рассказывает. –