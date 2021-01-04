Красивое начало года. 5 января Национальная школа красоты проведет показ Christmas fashion show

Главными виновниками торжества будут дети. Юные модели выйдут на подиум и представят коллекции для ребят от 3 до 16 лет. Гостям покажут наряды и украшения брендов Chou Chou, Mugako, Fashion Birds, Mari St, Надежды Лунёвой, Антонины Суринович, Анастасии Рябовой, Екатерины Плавинской, Emse, Марии Михалевич, Divno, Happy Glass и многих других.
В январский вечер зрителей ждут и другие сюрпризы. Вокалом и хореографическим мастерством будут удивлять Gospel Choir, Мария Якович-Метельская, Light Quartet, Соня Сонейка и другие таланты.
– Своими показами мы стараемся не только дарить радость и подчеркивать прекрасное, но еще и делать добрые дела. В рамках Christmas fashion show пройдет благотворительная акция по сбору необходимых вещей и подарков для ребят – пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии. Средства гигиены, канцелярские принадлежности, одежда, игрушки – все это ребята получат от наших моделей, сотрудников НШК и от гостей показа. А дизайнеры подготовят для детей особенные сюрпризы – авторские сувениры, – поделилась ведущий специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты Дарина Михалевич.
Организаторы мероприятия позаботились о безопасности гостей. Билеты на мероприятие – без указания места, каждый гость сам решит, где ему лучше расположиться. Всех просят соблюдать безопасную дистанцию и быть в масках. Также на входе будут предлагать средства защиты.
Фото Национальной школы красоты