Красивое аэровидео: Солигорское водохранилище сняли с высоты

Водохранилище расположено рядом с Солигорском, в 130 км от Минска. Искусственный водоем был образован для нужд крупного предприятия «Беларуськалий». Позже здесь была построена Солигорская ГЭС. Рукотворное озеро питается рекой Случь — левым притоком Припяти. Берега водохранилища обустроены для летнего отдыха, также место популярно и у рыбаков. В Солигорске проживает более 100 000 человек.
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".