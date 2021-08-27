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  2. Красивое аэровидео: Солигорское водохранилище сняли с высоты

Красивое аэровидео: Солигорское водохранилище сняли с высоты

Водохранилище расположено рядом с Солигорском, в 130 км от Минска. Искусственный водоем был образован для нужд крупного предприятия «Беларуськалий». Позже здесь была построена Солигорская ГЭС. Рукотворное озеро питается рекой Случь — левым притоком Припяти. Берега водохранилища обустроены для летнего отдыха, также место популярно и у рыбаков. В Солигорске проживает более 100 000 человек.


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