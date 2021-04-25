Красивое аэровидео: разлив Днепра возле Жлобина

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Одна из самых длинных рек Европы протекает сразу в трех странах – в Беларуси, России и Украине. В период весенних паводков размеры Днепра значительно увеличиваются. Предсказать поведение реки сложно, иногда паводки бывают разрушительными. Паводки Днепра могут затапливать населенные пункты, находящиеся в бассейне реки. Днепр имеет несколько притоков, среди которых Десна, Березина, Сож и Припять. Смотрите новое аэровидео, подписывайтесь на наш канал, делитесь роликом с друзьями.