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Красивое аэровидео: разлив Днепра возле Жлобина

Одна из самых длинных рек Европы протекает сразу в трех странах – в Беларуси, России и Украине. В период весенних паводков размеры Днепра значительно увеличиваются. Предсказать поведение реки сложно, иногда паводки бывают разрушительными. Паводки Днепра могут затапливать населенные пункты, находящиеся в бассейне реки. Днепр имеет несколько притоков, среди которых Десна, Березина, Сож и Припять. Смотрите новое аэровидео, подписывайтесь на наш канал, делитесь роликом с друзьями.

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