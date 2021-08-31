Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. КПД от деятельности блогеров будет больше, если они начнут следовать позитивной повестке – Тур

КПД от деятельности блогеров будет больше, если они начнут следовать позитивной повестке – Тур

Такой вывод сделал политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Я считаю, что сфера интернета пока недостаточно регулируется. Речь идет не о том, чтобы все ужесточить и прописать дикие штрафы и сроки. Но некоторые правила адекватного поведения в интернет-пространстве прописать нужно. Но вопрос и в том, как это будет исполняться. Например, если будет введен штраф в размере 10 базовых величин за нецензурную брань, кто будет это отслеживать? Ведь только на YouTube в день может появляться до 10 тысяч новых роликов, – подчеркнул журналист.

Он добавил, что на данный момент не существует механизма для YouTube, позволяющего отслеживать весь контент. Даже на ограниченной территории в белорусской доменной зоне.  


По его мнению, не стоит загонять блогеров в жесткие рамки. Но флажки, за которые заходить нельзя, расставлять нужно.

– Методология роста популярности блогера строится на агрессивной риторике противостояния с кем-либо. Ведь критикующий ролик сегодня наберет больше просмотров, чем тот, в котором рассказывается что-либо хорошее. Есть часть людей, которым нужен негативный контент. Надеюсь, что они [блогеры] поймут, что КПД будет больше, когда они начнут вкладываться в позитивную повестку, – озвучил позицию он.


Протестная (агрессивная) риторика, как сказал Тур, имеет свой предел в аудитории. Многие блогеры ошибаются, когда выбирают путь конфронтации. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы