КПД от деятельности блогеров будет больше, если они начнут следовать позитивной повестке – Тур

Такой вывод сделал политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Я считаю, что сфера интернета пока недостаточно регулируется. Речь идет не о том, чтобы все ужесточить и прописать дикие штрафы и сроки. Но некоторые правила адекватного поведения в интернет-пространстве прописать нужно. Но вопрос и в том, как это будет исполняться. Например, если будет введен штраф в размере 10 базовых величин за нецензурную брань, кто будет это отслеживать? Ведь только на YouTube в день может появляться до 10 тысяч новых роликов, – подчеркнул журналист.
Он добавил, что на данный момент не существует механизма для YouTube, позволяющего отслеживать весь контент. Даже на ограниченной территории в белорусской доменной зоне.
По его мнению, не стоит загонять блогеров в жесткие рамки. Но флажки, за которые заходить нельзя, расставлять нужно.
– Методология роста популярности блогера строится на агрессивной риторике противостояния с кем-либо. Ведь критикующий ролик сегодня наберет больше просмотров, чем тот, в котором рассказывается что-либо хорошее. Есть часть людей, которым нужен негативный контент. Надеюсь, что они [блогеры] поймут, что КПД будет больше, когда они начнут вкладываться в позитивную повестку, – озвучил позицию он.
Протестная (агрессивная) риторика, как сказал Тур, имеет свой предел в аудитории. Многие блогеры ошибаются, когда выбирают путь конфронтации.