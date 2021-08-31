КПД от деятельности блогеров будет больше, если они начнут следовать позитивной повестке – Тур

– подчеркнул журналист.Он добавил, что на данный момент не существует механизма для YouTube, позволяющего отслеживать весь контент. Даже на ограниченной территории в белорусской доменной зоне.По его мнению, не стоит загонять блогеров в жесткие рамки. Но флажки, за которые заходить нельзя, расставлять нужно.– озвучил позицию он.Протестная (агрессивная) риторика, как сказал Тур, имеет свой предел в аудитории. Многие блогеры ошибаются, когда выбирают путь конфронтации.