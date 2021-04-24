КПБ осудила попытки насильственной смены государственной власти

Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси выражает крайнее возмущение в связи с попыткой совершения вооруженного мятежа и физического устранения Президента страны, членов его семьи, а также ряда должностных лиц белорусского государства, говорится в заявлении:В заявлении подчеркивается:В заявлении КПБ обращено внимание, что вопиющие действия заговорщиков не нашли осуждения со стороны государств коллективного Запада:- подчеркивается в заявлении КПБ. -