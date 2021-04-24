КПБ осудила попытки насильственной смены государственной власти

Заявление ЦК Коммунистической партии Беларуси в связи с попыткой совершения вооруженного мятежа и физического устранения Президента страны, членов его семьи, а также ряда должностных лиц белорусского государства принято в ходе республиканского пленума КПБ, проведенного сегодня в Минске.
Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси выражает крайнее возмущение в связи с попыткой совершения вооруженного мятежа и физического устранения Президента страны, членов его семьи, а также ряда должностных лиц белорусского государства, говорится в заявлении:
«Мы не можем рассматривать данные действия никак иначе, кроме как акт терроризма и преступление против белорусской государственности».
В заявлении подчеркивается:
«Двойное дно западной «демократии» уже давно известно во всем мире. При этом вызывает негодование циничность, с которой Запад и его идейные приспешники пытаются осуществить свои замыслы. Повседневной практикой стало применение санкций и других мер экономического диктата. Широкое распространение получили всевозможные методы организации цветных революций с целью свержения законно избранных органов власти в государствах, которые проводят самостоятельную политику в интересах собственного народа, а также организация преступных подрывных операций».
В заявлении КПБ обращено внимание, что вопиющие действия заговорщиков не нашли осуждения со стороны государств коллективного Запада:
«Более того, запущен процесс обеления данной международной террористической группировки, в который включится весь медиаресурс из десятков продажных сайтов и блогеров, иностранных СМИ, работающих исключительно на Беларусь. В этой связи следует отметить, что все они, наряду с заговорщиками, являются соучастниками этой банды, осуществляющей свою деятельность с целью уничтожения суверенного белорусского государства».
«Коммунисты республики решительно осуждают любые попытки насильственной смены государственной власти и действия заговорщиков, прямо нацеленные на разжигание вражды и политические убийства, безудержное разграбление достояния нашей страны и разрушение всех достижений в социальной сфере, уничтожение традиций, обнищание населения и гибель людей, - подчеркивается в заявлении КПБ. - Мы призываем всех граждан и патриотов нашей Родины быть вместе с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в священной борьбе за существование нашего суверенного государства, в деле отстаивания принципов социальной справедливости и подлинного народовластия».
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КПБ осудила попытки насильственной смены государственной власти
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