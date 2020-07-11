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КПБ обеспечит широкую работу на выборах-2020

Около 3 тысяч коммунистов зарегистрированы в избирательных комиссиях, заявлены наблюдателями. А впереди - масштабные пикеты КПБ. Об этом перед началом второго заседания XIII съезда Коммунистической партии Беларуси, проходящего сегодня в Минске, сообщил журналистам первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

Руководитель КПБ сообщил, что коммунисты намерены на пикетах и в трудовых коллективах активно вести агитационную кампанию в поддержку одного из кандидатов. И не только на этом этапе электоральной кампании:

- Порядка 3 тысяч коммунистов уже зарегистрированы в избирательных комиссиях, заявлены наблюдателями. По регионам и в городе Минске у нас выстроен актив, в том числе молодежь, для работы на масштабных пикетах в поддержку нашего кандидата.

Принципиальность этого решения сегодня и должен рассмотреть и одобрить партийный съезд. Алексей Сокол подчеркнул, что коммунисты со своим кандидатом на предстоящих президентских выборах уже определились:

- Он предлагает конкретные меры, в отличие от некоторых, которые через телеграм-каналы пытаются донести до нашего населения, нашей молодежи общие подходы без какой-либо конкретики. Эти люди, не работавшие в реальных секторах экономики, даже не понимают, как можно обеспечить работу экономики, как зарабатывать деньги. Они знают, как получать проценты, как работать на удаленке и иметь счета в зарубежных банках. Они не вливают в нашу экономику ни рубля!

В программе съезда также - отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ и информация о работе Совета КПБ за тот же период.

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Фото: Александр КУШНЕР
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