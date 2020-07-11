КПБ: главный идеологический раскол - в сфере экономики

Компартия Беларуси полностью поддерживает политический и социально-экономический курс развития государства. И при этом отмечает, что главный идеологический раскол сегодня наблюдается прежде всего в сфере экономики. Об этом, выступая на втором заседании XIII съезда Коммунистической партии Беларуси, проходящем сегодня в Минске, заявил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

Руководитель Компартии Беларуси отметил, что в идеологической сфере не прекращаются попытки раскола белорусского общества по отношению к истории:

- К столетию Великого Октября, БССР, КПБ и ВЛКСМ оппозиционные СМИ выдали большое количество материалов по тематике репрессий. Среди либеральных и националистических журналистов по отношению к коммунистам сложился яркий консенсус. Суть их антикоммунистической идеологии сводится к тому, что в БССР якобы был проведен целенаправленный геноцид титульного этноса, «свядомых белорусов». Соответственно, Куропаты были назначены в качестве символической антисоветской площадки. Второй их тезис - якобы уничтожили именно элиту. Очевидно, так они проецируют жертвенную элитарность на себя, «современных», оправдывая свое место в обществе. И третье, что прозрачно читалось - виноваты русские. Общий посыл - чтобы нация больше не испытывала такой угрозы, нужно устроить люстрацию, десоветизацию, снести все памятники советского времени и запустить те процессы, которые мы уже видели на Украине.

Однако, подчеркнул Алексей Сокол, главный идеологический раскол сейчас происходит отнюдь не в исторических оценках:

- Сейчас основной тезис либеральной пропаганды звучит примерно так: чиновники-ретрограды мешают чиновникам-реформаторам делать свою работу. А сами белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих социальных благ, и требуют, чтобы их немедленно «отреформировали». На наших глазах происходит формирование идеологии нового среднего класса. В этой связи Компартией следует четко понимать все риски и интересы, которые политизируют IT-сферу. Напомню, ранее группой реформаторов активно проводилась в СМИ идея полного отказа от машиностроения и промышленности в целом, а затем полная цифровизация экономики. Очевидно, что сокращение промышленности никак не добавит стабильности и социального благополучия белорусскому народу.





Однако белорусское государство эти риски отлично понимает. Первый секретарь ЦК КПБ резюмировал:

- Коммунисты отмечают, что Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером, меньшей степенью имущественного расслоения, сохранившейся системой здравоохранения и образования. Нынешний мировой кризис доказывает, что в отсутствии газовых и нефтяных ресурсов только грамотное перераспределение расходов на социальные нужды - то есть наша социальная модель - способно гарантировать устойчивость государства.



