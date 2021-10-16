КПБ: фальсификация истории имеет не идеологическую, а вполне прикладную цель

Сомнительные исторические оценки, которые оппозиция ранее навязывала и продвигала на всех уровнях, включая отдельные научные кафедры, ВАК и его экспертные советы - не просто какие-то научные споры. Это методы решения вполне прикладных задач, которые никак не отвечают интересам нашей национальной безопасности. Об этом сегодня на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.





Говоря о процессах фальсификации истории, которые мы активно наблюдаем в гуманитарной сфере, партийный лидер подчеркнул:

- Сегодня они имеют не идеологическую, а вполне прикладную цель. В бывших странах социалистической системы, а также в ряде постсоветских государств (Грузия, Украина, Прибалтика) с началом так называемой «демократизации», несмотря на заявленную департизацию и деполитизацию образования, гуманитарный блок дисциплин начал выполнять чисто политические задачи.

Отметив, что главным посылом новейшей истории быстро стал тезис о том, что Великая Отечественная война велась между двумя преступными системами, Алексей Сокол пояснил:

- Это означает юридически уравнять коммунизм и нацизм, то есть объявить все социалистические режимы преступными. Тем самым решалось две политические задачи. Во-первых, им надо было обосновать легитимность возникших новых режимов, которые практически повсеместно пришли к власти с помощью незаконных переворотов (где-то «бархатных», а где-то кровавых, как в Румынии) и прямого иностранного вмешательства.





А во-вторых, уже на перспективу, создавалась не только историческая, но и правовая база для пересмотра послевоенных границ. Речь идет о таких территориях, как Калининградская область, Карелия, Южные Курилы, Молдова, области Западной Беларуси. Сегодня на них претендуют, по сути, бывшие сателлиты Германии. К примеру, та же Польша принимала активное участие в разделе Чехословакии вместе с Гитлером, а сегодня они уже открыто говорят о восстановлении Второй Речи Посполитой в довоенных границах за счет наших земель.

Поэтому первый секретарь ЦК КПБ убежден:

- Те исторические оценки, которые оппозиция ранее навязывала и продвигала на всех уровнях, включая отдельные научные кафедры, ВАК и его экспертные советы - это не просто какие-то научные споры. Это методы решения вполне прикладных задач, которые никак не отвечают интересам нашей национальной безопасности. Сегодня есть полное понимание этих враждебных процессов, и во многом ему способствовали прошлогодние события.



