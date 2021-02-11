Об этом заявила, выступая на VI Всебелорусском народном собрании от имени студенческой молодежи, студентка 6-го курса Витебского государственного медицинского университета Анна Козлова.
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– Какой будет наша страна завтра, зависит именно от нас, – считает она. – Государство, в свою очередь, предоставляет возможность бесплатного получения высшего образования, гарантирует предоставление первого рабочего места, и это нужно ценить. При этом любые работающие идеи студентов поддерживаются. Эффективно работает студенческое самоуправление.
В качестве примера инициативности современной молодежи Анна Козлова привела волонтерское движение. В Витебском госмедуниверситете оно объединяет более 200 студентов. Санаторий на дому, помощь пациентам в период пандемии – вот далеко не полный перечень полезных дел студентов-волонтеров, причем желающих помочь было даже больше, чем требовалось. Молодежь надо смелее привлекать для решения практических задач, уверена Анна Козлова. Она готова инициативно и творчески развивать то, что наработали предыдущие поколения.
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Козлова: белорусская молодежь – двигатель всего нового и прогрессивного
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