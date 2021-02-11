Козлова: белорусская молодежь – двигатель всего нового и прогрессивного

Фото:

БЕЛТА

считает она. –В качестве примера инициативности современной молодежи Анна Козлова привела волонтерское движение. В Витебском госмедуниверситете оно объединяет более 200 студентов. Санаторий на дому, помощь пациентам в период пандемии – вот далеко не полный перечень полезных дел студентов-волонтеров, причем желающих помочь было даже больше, чем требовалось. Молодежь надо смелее привлекать для решения практических задач, уверена Анна Козлова. Она готова инициативно и творчески развивать то, что наработали предыдущие поколения.